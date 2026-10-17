Roma ricorda Samuele Donatoni: cerimonia al centro di Spinaceto per il 29esimo anniversario

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Questa mattina, presso il Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Spinaceto, a Roma, si è svolta la cerimonia in memoria di Samuele Donatoni, ispettore capo caduto in servizio il 17 ottobre 1997. Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha deposto una corona di fiori davanti alla stele che ricorda il poliziotto, alla presenza dei familiari e di numerosi colleghi.

La dinamica dei fatti e il riconoscimento

Donatoni perse la vita durante l'intervento dei Nocs a Riofreddo, in provincia di Roma, per la liberazione dell'industriale bresciano Giuseppe Soffiantini, sequestrato a scopo di estorsione. Nel corso dell'operazione ci fu un conflitto a fuoco con i rapitori. Per il suo sacrificio, il 18 maggio 1998 il Presidente della Repubblica gli conferì la Medaglia d'oro al valor civile alla memoria.

Le parole del capo della Polizia

Nel suo intervento Pisani ha sottolineato il valore del silenzio come momento di riflessione: "Ogni caduto trasmette un messaggio diverso. Il messaggio di Samuele va oltre il quotidiano adempimento del dovere: contiene il coraggio di agire nella consapevolezza del rischio. Il suo coraggio rimane vivo nella coscienza collettiva". Il capo della Polizia ha poi aggiunto che il ricordo di Donatoni è eterno perché immortale è il suo valore operativo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le autorità presenti

Alla cerimonia hanno partecipato il capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza Diego Parente, il direttore centrale della Polizia di prevenzione Lucio Pifferi, la direttrice dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile, il direttore della Scuola tecnica di Polizia Alfredo Matteucci e il direttore del Nocs Marco Monteleone. Erano presenti anche la moglie di Donatoni, Silvia Pittueo, e il fratello Nicolay, sostituto commissario della Polizia di Stato. Hanno preso parte alla commemorazione una compagnia del Nocs e trenta allievi commissari del 115esimo corso di formazione della Scuola superiore di Polizia.