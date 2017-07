Roma, rissa a colpi di bastoni e bottiglie all\'Eur: sei arresti e due feriti

ROMA, 9 LUGLIO - Hanno litigato davanti al "paninaro" in strada, hanno fatto a botte nel piazzale di un distributore e se le sono date di santa ragione al termine di una nottata da sballo passata nei locali romani. Maxi-rissa tra due gruppi di giovanissimi di Tor Bella Monaca, Ostia e Anzio, che all’alba di questa mattina si sono affrontati in via delle Tre Fontane, all'Eur.

All’origine dello scontro ci sarebbero futili motivi, qualche occhiataccia, qualche parola di troppo, gli otto ragazzi hanno finito per affrontarsi con calci, pugni e presi a bastonate e bottigliate di vetro.

Sul posto, sono subito intervenuti gli agenti della Polizia di Stato insieme a qualche volante dell’Arma dei Carabinieri che stavano presidiando la zona e che dopo aver sedato la lite, hanno accompagnato i fermati negli uffici del commissariato Esposizione. Sei giovani sono stati arrestati con l'accusa di rissa aggravata e altri due minorenni sono stati denunciati. Due i feriti: il più grave è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Giuseppe Sanzi

(fonte immaginen infooggi.it)