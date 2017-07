Roma, ancora roghi nella capitale: incendio a Castel Fusano

ROMA, 17 LUGLIO - Dopo l’incendio verificatosi lo scorso 7 luglio, boschi e sterpaglie continuano a divampare nel Lazio: intorno alle 15 è scattato infatti un allarme per un grosso rogo sviluppatosi nella pineta di Castel Fusano, tra i quartieri di Ostia e Infernetto all’altezza di via della Villa di Plinio.

Vigili del fuoco e agenti della polizia locale intervenuti sul posto hanno deciso di chiudere la strada. Le fiamme si sarebbero propagate in due punti diversi: il primo all’Infernetto, a ridosso di via Martin Pescatore; un altro, poco dopo, in via del Circuito verso via Cristoforo Colombo che è stata chiusa al traffico all’altezza di via della Villa di Plinio in entrambe le direzioni.

Le deviazioni hanno riguardato anche i mezzi pubblici: la linea 070 è stata deviata lungo Pratica di Mare-Pontina; la linea 06 è stata deviata per Castel Fusano e la 066 limita il percorso a Canale della Lingua. I roghi sarebbero divampati contemporaneamente ma ulteriori accertamenti dei pompieri potranno essere effettuati solo quando le fiamme verranno spente.

Luna Isabella

(foto da emergency-live.com)