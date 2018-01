Roma, sanzionati 31 ambulanti in centro per abusivismo commerciale

ROMA, 5 GENNAIO 2017 - Una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro contro l'abusivismo commerciale è avvenuta, questa mattina, lungo i vicoli del Centro Storico di Roma.

I militari dell'Arma hanno passato al setaccio le aree comprese tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Colosseo, via del corso e piazza del Popolo, zone prese quotidianamente d'assalto dalle migliaia di turisti che affollano, in questi giorni, la Capitale e possibili vittime di frodi e furti.

Il bilancio complessivo dell'operazione è di 31 venditori ambulanti abusivi sanzionati e 5 conducenti di "segway" multati ai sensi del Codice della Strada.

Per gli abusivi - tutti cittadini del Bangladesh di età compresa tra i 19 e i 47 anni - è scattato anche il sequestro della merce in loro possesso: 641 pezzi tra bastoni per selfie, power bank, foulard, rose, cubi in plexiglass e palline di gomma.

Altre 88 aste per autoscatto e 52 power bank sono stati rinvenuti dai Carabinieri a terra, abbandonati da altri venditori ambulanti abusivi che, alla vista dei controlli, si sono dati alla fuga per evitare di essere identificati.

Infine, i militari hanno sanzionato anche 5 cittadini del Bangladesh a bordo di segway, o perchè occupavano la carreggiata in modo non corretto o perchè sostavano in gruppo sui marciapiedi.

Daniele Basili

immagine da romatoday.it