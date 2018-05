Roma, scioperi e disagi: a rischio le linee bus delle periferie

ROMA, 10 MAGGIO - Ancora scioperi, ancora disagi nella capitale. Oggi si asterranno dal servizio i lavoratori di Roma Tpl, consorzio privato che gestisce circa 100 linee e una flotta di 440 mezzi. All’origine dell’agitazione dei lavoratori i ritardi nei pagamenti degli stipendi. A scioperare saranno gli iscritti ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

Roma Tpl si è aggiudicata il contratto di servizio dal Campidoglio nel 2010, all’esito di una gara europea. L’accordo riguarda l’esercizio per otto anni delle linee periferiche del Comune di Roma, per un totale di circa 28 milioni di chilometri l’anno: si tratta del 20% del servizio di trasporto su bus svolto in città. Il restante 80% circa è invece gestito dall’Atac.

E saranno proprio le periferie a dover fare i conti con i maggiori disagi della giornata. Nessuna protesta e servizio regolarmente in funzione, invece, sulle reti di Atac, Cotral e Trenitalia.

Claudio Canzone

