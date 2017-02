Roma, sciopero dei mezzi pubblici: Metro A chiusa, corse della B ridotte

ROMA, 22 FEBBRAIO - E' iniziato oggi alle 8.30, lo sciopero dei mezzi pubblici della Capitale.



La protesta, indetta dall'Atac dal sindacato Faisa Confail, ha causato alcuni disagi in tutta la città. La Metro C, non riporterà alcuna modifica nel servizio giornaliero, resterà invece chiusa la A , e una riduzione delle corse della metro B. Sia la Roma Lido che la Termini-Centocelle subiranno una diminuzione dei tratti percorsi, contrariamente la Roma-Viterbo non ha riportato alcuna irregolarità fornendo l'odierno servizio di trasporto. Per i tram e i bus della città, l'Agenzia per la mobilità ha annunciato che potrebbero esserci delle "possibili cancellazioni di corse o sospensioni di linee".



La Ztl diurna, nelle zone del centro storico e di Trastevere sono state momentaneamente sospese, permettendo l'ingresso anche ai veicoli privati. Durante lo sciopero saranno possibili anche eventuali interruzioni del servizio delle biglietterie.



Dopo l'assemblea avvenuta tra i sindacati e il ministro Delrio, è giunta al termine la protesta al Ministero da parte dei taxisti, che hanno ripreso l'ordinale il servizio all'interno della città capitolina.



Inoltre, dopo i servizi pubblici romani, venerdì si fermerà la Cotral, l' azienda dei trasporti laziali, che ha indetto uno sciopero di ventiquattro ore. La Cotral ha però confermato che "le fasce di garanzia saranno rispettate", diversa sorte invece per il trasporto extraurbano che potrebbe "subire disagi e/o soppressioni".

Alessia Terzo

Immagine da subways.net