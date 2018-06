Roma. Settimana La Rioja

ROMA 14 GIUGNO - Dal 18 al 23 giugno Roma celebra la “Settimana La Rioja”, con una serie di eventi che puntano alla promozione di questa magnifica regione spagnola, ricca di tradizioni, storia e cultura. Le iniziative, organizzate dal Governo de La Rioja, Fondazione San Millán de la Cogolla, Turespaña e Instituto Cevantes di Roma, in collaborazione con l'Ambasciata di Spagna in Italia, l'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede e il Conservatorio di Santa Cecilia, hanno l’obiettivo di far conoscere in Italia una tra le più affascinanti mete turistiche della Penisola Iberica, nota anche per la produzione di vini pregiati.

Tra gli eventi in programma, martedì 19 giugno alle ore 18.30 all'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede (piazza di Spagna, 57) si terrà la conferenza dal titolo "San Millán de la Cogolla: origini della lingua spagnola e Patrimonio dell'Umanità" a cura di Almudena Martínez. San Millán de la Cogolla, località della Rioja fondata dall’omonimo santo e legata per secoli al Cammino di Santiago, sorge nel cuore della valle del fiume Cárdenas. La radicata tradizione monastica della città, culla del castigliano, si riflette nel suggestivo complesso architettonico dove spiccano i Monasteri di Suso e Yuso, entrambi dichiarati Patrimonio dell’Umanità.Giovedì 21 giugno alle ore 21 alla Sala Accademia del Conservatorio di Santa Cecilia (via dei Greci, 18) va in scena il concerto del chitarrista Pablo Sáinz Villegas, definito dalla stampa internazionale come l’erede di Andrés Segovia e ambasciatore della cultura spagnola nel mondo. Dai suoi esordi con la Filarmonica di New York si è esibito in più di trentacinque paesi diventando un punto di riferimento della chitarra spagnola contemporanea. Interprete abituale di concerti di rappresentanza istituzionale, ha avuto il privilegio di suonare per leader internazionali come il Dalai Lama e l’onore di accompagnare Plácido Domingo in grandi eventi come il concerto nello Stadio Santiago Bernabeu e il concerto su un palco galleggiante sul Rio delle Amazzoni. Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti internazionali nel mondo della musica, Villegas ha eseguito molteplici première tra cui la prima esecuzione dell’opera scritta per chitarra del compositore e vincitore di cinque Premi Oscar, John Williams. Per la sua prima esibizione in Italia, Pablo Sáinz Villegas ha scelto un repertorio che include opere di Albéniz, Granados, Barrios e Tárrega.Sabato 23 giugno, invece, all’Instituto Cervantes (via di Villa Albani, 16) si terrà El Día E, la giornata dello spagnolo, con un ricco programma di attività culturali per tutti. La Comunidad Autónoma de La Rioja, inoltre, offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di degustare i suoi prodotti tipici, metterà in palio un viaggio per due persone a La Rioja, il tutto accompagnato dalla musica del DJ Edu Anmu.Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria per la conferenza del 19/6 (contattare cultrom1@cervantes.es) e per El Día E del 23/6 (contattare cenrom@cervantes.es). Per ulteriori informazioni, Instituto Cervantes di Roma, tel. 066861871.(notizia segnalata da