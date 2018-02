Roma, si apre grossa voragine in strada, automobili cadute dentro

ROMA, 15 FEBBRAIO- Nella serata di ieri a Roma, in zona Balduina, si è aperta una grossa voragine in seguito al crollo di una parte della strada. Le automobili parcheggiate vicino a dove si è creata la voragine sono sprofondate per più di dieci metri.

I primi accertamenti eseguiti dai Vigili del fuoco hanno mostrato che il crollo sembra essere stato causato dal crollo di un di un cantiere sottostante. Qualche tempo è stata segnalata una copiosa perdita d'acqua in quella zona.

I Vigili del Fuoco erano già intervenuti nella zona per delle verifiche relativamente alla messa in sicurezza dell'intera area. La Procura di Roma ha già aperto un fascicolo di indagine e gli inquirenti sono in attesa delle prime informative degli agenti che sono intervenuti sul luogo.

Sono 22 le famiglie evacuate che non possono rientrare nelle loro abitazioni perché al momento inagibili. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha definito l'evacuazione "precauzionale", ha poi aggiunto, in risposta anche alle critiche mosse da parte degli abitanti della zona che avrebbero lanciato più volte degli allarmi, "le responsabilità saranno accertate con le conseguenze del caso, l'area è sotto sequestro dalla magistratura. Chi è responsabile dovrà pagare".

Federica Fusco

immagine: tgcom