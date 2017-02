Roma, sindaca Raggi in ospedale per malore

ROMA, 24 FEBBRAIO - La sindaca di Roma Virginia Raggi è in ospedale per accertamenti a seguito di un malore. Saranno annullati tutti gli impegni pomeridiani, compreso quello legato alla vicenda stadio con i proponenti in Campidoglio. La sindaca si trova attualmente al Filippo Neri, sottoposta alle verifiche mediche.

Il malore, avvenuto stamane, ha portato all’annullamento mattutino della conferenza stampa che si sarebbe dovuta tenere in Campidoglio. L’incontro delle 16 con i costruttori e la squadra As Roma potrebbe dunque non prevedere la presenza della sindaca, che sta seguendo il dossier in prima persona pur non avendo mai preso parte agli incontri tra le parti. Nelle precedenti occasioni, il Campidoglio è infatti stato rappresentato dal vicesindaco Luca Bergamo, dal presidente d’Aula Marcello De Vito e dal Capogruppo M5S Paolo Ferrara.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta