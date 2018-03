Roma sotto la pioggia: caos la città si blocca

ROMA, 6 MARZO- A causa della pioggia che cade da diverse ore sulla Capitale il traffico è in tilt e vi sono molti rallentamenti, causati soprattutto dal dissesto de manto stradale: voragini e buche si sono riempite d'acqua facendo impantanare alcuni veicoli e in alcuni casi è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Una macchina è rimasta bloccata a causa di una buca, all'interno vi erano una bambina di 7 mesi e altri di 9 e 11 anni. I genitori cercavano di segnalare la buca e con loro anche una ventina di automobilisti. Sul posto sono poi intervenuti i vigili aiutando la famiglia a spostarsi. Centinai le segnalazioni ricevute dalla polizia municipale fra ieri e oggi.

I centri più colpiti sono fra Romanina, tor Vergata, Ponte di Nona e Ostia. A Piazza Venezia i vigili stanno presidiando delle buche, da ieri, per evitare che automobilisti e motociclisti ci finiscano dentro. Sono state chiuse alcune strade come via delle Vigne Nuove, via di Tor Pignattara e anche lo svincolo dell'Autostrada Aereoporto di Fiumicino chiuso per allegamento. Dal 4 marzo ad oggi ci sono state decine di incidenti: in via Isacco Newton, zona Portuense, quattro auto si sono scontrate a causa del manto stradale dissestato.

I rattoppi lampo eseguiti con il bitume non hanno retto e la pioggia di questi giorni sta ulteriormente peggiorando lo scenario. Alla fine dello scorso mese il Comune aveva annunciato un monitoraggio di 31 squadre del Dipartimento Simu e dieci ditte operative per affrontare le situazioni più urgenti. Tuttavia ora il peggioramento della situazione richiederà altri urgenti interventi.

Spaventa anche il Tevere che si è innalzato, il 4 marzo l'idrometro di Ripetta segnava 7 metri e 32. Il livello potrebbe ulteriormente alzarsi.



Federica Fusco

immagine: corriere Roma