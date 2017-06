Roma sud: in fiamme deposito Ama

ROMA, 20 GIUGNO - Un violento incendio è divampato a Tor dè Cenci, su via Pontina, all'altezza del civico 601 presso un deposito dell'Ama, sito adibito come deposito di vecchi cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Il deposito si trova lungo la via Pontina Vecchia, vicino ad un campo nomadi. Sul posto, sono prontamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con tre autobotti, nonché, la Protezione Civile con un elicottero. Le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie ed a causa del forte vento, avrebbero raggiunto il deposito. L’incendio ha poi invaso tutta l'area circostante in pochi minuti, causando ripercussioni sul traffico, a causa del fumo che aveva invaso la carreggiata.

La colonna di fumo è stata visibile in molte zone di Roma, cioè, dalla zona Eur a Marconi, da Monteverde ad Ostia, fino ai Castelli Romani. Secondo quanto dichiarato dai residenti la plastica disciolta ha reso l’aria irrespirabile. La polizia stradale, intervenuta per prima, è al momento impegnata ad effettua i rilievi per stabilire dinamica dell’evento.

Immagine da: roma.repubblica.it

Caterina Apicella