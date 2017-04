Roma, tenta di uccidere la compagna con mattarello, dopo lite per le fettuccine

ROMA, 18 APRILE – Nella giornata di ieri, poco prima del pranzo di Pasquetta, un uomo di 50 anni, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Tivoli per aver tentato di uccidere la compagna, una romena di 44 anni, al culmine di una lite scatenata, a quanto pare, dalla quantità di uova necessarie per preparare le fettuccine. Il fatto è accaduto nell’abitazione della coppia a Castel Verde, alla periferia di Roma.

Il 50enne avrebbe colpito la donna con un mattarello e poi avrebbe cercato di strozzarla. La 44enne sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

L’uomo, condotto a Regina Coeli, è accusato di tentato omicidio volontario.

Secondo quanto si apprende, quando il personale del 118 è intervenuto sul posto, ha trovato l'uomo seduto per terra sul pianerottolo di casa, dove avrebbe raccontato del tentativo di omicidio. La porta dell'abitazione era chiusa, pertanto si è reso necessario l’intervento dei militari dell'aliquota radiomobile di Tivoli che, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti ad entrare e hanno trovato la donna in bagno in una pozza di sangue.

Soccorsa, è stata trasportata prima all'ospedale di Palestrina e poi all'Umberto I a Roma, dove è stata stabilita una prognosi di trenta giorni per un trauma cranico e ferita lacerocontusa alla testa.

