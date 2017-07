Roma, ufficiale l\'arrivo di Under

ROMA, 16 LUGLIO - 13,4 milioni di euro, più 1,5 di bonus: è questo il prezzo pagato dalla società giallorossa per acquistare a titolo definitivo il cartellino di Cengiz Under, talentuoso classe 1997 turco fino all'anno scorso in forza al Basaksehir.

Il centrocampista, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bunsaspor, è passato all'Altinordu nell'estate del 2014, dove ha disputato oltre 50 partite in seconda divisione, prima di essere acquistato dal Basaksehir. Per lui, nella scorsa stagione, 32 presenze condite da 7 reti.

"Sono molto emozionato e contento di essere alla Roma e di presentarmi ai tifosi" ha dichiarato Under, che ha poi promesso: "farò valere tutte le mie qualità". Il giovane ha firmato un quinquennale, che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2022.

"Un calciatore dalle doti tecniche molto importanti", così invece il DS giallorosso Monchi ha salutato l'arrivo del centrocapista, che va a rinverdire una linea mediana la cui età media era già stata sensibilmente abbassata dal rientro di Pellegrini dopo l'esperienza al Sassuolo.

Paolo Fernandes

Foto: gianlucadimarzio.com