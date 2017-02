Roma, uomo ferito da colpi di arma da fuoco a Casal de\' Pazzi

ROMA, 27 FEBBRAIO - Scena da far west quella che si è vissuta nella prima serata di ieri a Casal de' Pazzi, nei pressi di via Tiburtina, a Roma. Un quarantaduenne è stato ferito ad un piede da un colpo di pistola, sembrerebbe in seguito ad una lite per futili motivi.

Poco dopo le 20.00, tra via Ciciliano e via Casal de' Pazzi, nelle vicinanze di un bar, dopo un'accesa discussione tra due uomini vengono esplosi alcuni colpi di pistola, di fronte ad alcuni testimoni. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le prime dichiarazioni dei presenti e circoscritto l'area. Il ferito è stato invece soccorso, medicato e dimesso nella notte dall'ospedale “Sandro Pertini”, senza dunque riportare conseguenze gravi.

Resta però da capire l'identità dell'uomo che ha aperto fuoco, fuggito subito dopo il fatto. Ed è su di lui che si concentrano in queste ore gli sforzi della Squadra mobile del Commissariato di San Basilio, mentre le indagini sono ancora nel terreno delle probabilità e anche la posizione della vittima dell'agguato deve essere chiarita.

L'avvenimento è intanto preoccupante, soprattutto se si guarda a quanto accaduto - sempre a Roma, stavolta in piazzale Guglielmo Marconi – poche ore dopo, quando un'altra lite è degenarata nell'uso delle armi e il bilancio è stato di quattro feriti.

