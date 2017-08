Roma, uomo muore travolto dalla metro: chiusa linea A

ROMA, 23 AGOSTO- Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina nella stazione Metro Barberini: un uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un treno della metro.



A riferirlo sono i Vigili del Fuoco, intervenuti nella metropolitana con tre squadre e un carro sollevamenti per poter estrarre il cadavere dell’uomo, deceduto poco dopo le undici. A effettuare i rilievi per i dovuti accertamenti i carabinieri della stazione di via Veneto.



Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente e gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

La metro A è stata momentaneamente interrotta nei due sensi, da Termini a Ottaviano ed Atac ha attivato dei bus sostitutivi.

(foto da Leonardo.it)

Eleonora Ranelli