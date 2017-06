Roma, via del Mare: travolti da un furgone mentre compilavano il cid

ROMA, 22 GIUGNO - Questa mattina sulla via del Mare, nei pressi di all'altezza di Vitinia, un grave incidente ha coinvolto due automobilisti, un uomo ed una donna, intenti a compilare un cid a bordo strada, quando è sopraggiunto un furgone che li ha travolti.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7:00 sulla via del Mare, in direzione della Capitale. Gli automobilisti delle due vetture, a seguito di un sinistro, erano a bordo strada per compilare la constatazione amichevole quando, improvvisamente, un fugone, Opel Vivaro, ha travolto le due vetture ferme, nonché, ha investito i due autisti. Il conducente del furgone si è fermato allertando il 118. L'uomo, di 75 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna, invece, è stata trasportata presso l’ospedale Sant'Eugenio in codice giallo.

Traffico ha subito rallentamenti fino a quando è stato chiuso il tratto di strada interessato per consentire l'intervento dell'elisoccorso: all'altezza del sottopasso di Acilia in direzione centro e all'altezza delle rampe del Grande raccordo anulare deviando il traffico su via Ostiense. La polizia locale del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale con l'ausilio della polizia municipale del X Gruppo Mare, accorsa sul luogo è attualmente impegnata per chiarire la dinamica dell’incidente.

