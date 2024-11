Romania, estrema destra in netto vantaggio alle presidenziali e parlamentare

Călin Georgescu, candidato indipendente alle elezioni presidenziali del 2024 in Romania, ha sorpreso la scena politica con una prestazione straordinaria, posizionandosi come uno dei principali contendenti. La sua campagna, improntata su un forte nazionalismo e su posizioni controverse, ha trovato ampio sostegno, soprattutto tra i giovani insoddisfatti della politica tradizionale. Georgescu ha suscitato dibattiti accesi per la sua ammirazione verso figure storiche come Corneliu Zelea Codreanu e Ion Antonescu, associati al fascismo romeno​

. La sua ascesa è stata in gran parte alimentata dalla sua abilità nell'utilizzare i social media, in particolare TikTok, per raggiungere un pubblico giovane e disilluso

. Nonostante le critiche ricevute da avversari politici, la sua performance forte nelle prime fasi delle elezioni riflette un ampio desiderio di cambiamento tra molti rumeni, preparandosi a un confronto decisivo nel prossimo futuro