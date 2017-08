Roma:Raggi nomina due nuovi assessori

ROMA,4 AGOSTO- Confermati i rumors della scorsa settimana, infatti, non si fermano le sostituzioni e le nuove deleghe all’interno della squadra della sindaca di Roma Virginia Raggi. Entrano a far parte della giunta Margherita Gatta assessore ai lavori pubblici e Rosalba Castiglioni come assessore al patrimonio e politiche abitative. Queste ultime due deleghe erano in precedenza occupate dall’assessore Andrea Mazzillo, che seppur non condividendo le scelte della sindaca, rimane in giunta con il solo compito relativo all’area di bilancio della capitale.



Il capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara ribadisce con piena fermezza, che la sindaca ha piena facoltà di allargare la squadra contando su tutto l’appoggio consiliare. Questo però non placa le critiche da parte dell’opposizione, infatti, Michela di Biase (PD) e di Davide Bordoni (Forza Italia), puntualizzano che l’aumento e le continue sostituzioni delle poltrone non migliora la situazione di Roma, anzi evidenzia una grande debolezza politica e amministrativa della giunta e non riduce il continuo aumento dei problemi che la capitale sta affrontando in questo periodo.



Infatti questo è il quarto rimpasto della giunta a 5 Stelle: il primo ci fu per sostituire l’ex assessore al Bilancio Marcello Minenna con Andrea Mazzillo; il secondo per rimpiazzare Paola Muraro con la nuova responsabile all'Ambiente Pinuccia Montanari; il terzo per far entrare l’assessore all'Urbanistica Luca Montuori che ha preso il posto di Paolo Berdini.

Daniele Sorrentino



Fonte Foto: nextquotidiano.it