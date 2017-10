Rosatellum, M5S: "PD, FI, Lega e AP ridisegnano i collegi a proprio piacimento"

ROMA, 31 OTTOBRE – “Dopo essersi approvati da soli una legge elettorale ed aver scritto le regole per ingannare i cittadini, Renzi, Berlusconi, Salvini, Alfano e Verdini si stanno ridisegnando a loro piacimento i collegi elettorali”. Così Giovanni Endrizzi, capogruppo del M5S al Senato, ha attaccato le forze politiche che hanno approvato in aula il Rosatellum bis.

“Fanno la conta dei voti che ognuno vorrebbe racimolare al nord, centro e sud” ha poi proseguito Endrizzi “per capire dove piazzare i loro nomi forti e sottrarre voti al Movimento 5 stelle”. Per il capogruppo pentastellato, si tratta dell’“applicazione su larga scala del sistema Musumeci, una strategia di liste collegate e candidati impresentabili”.

Per Endrizzi, però, il vero banco di prova sarà il voto popolare, la scelta dei cittadini alle prossime elezioni politiche, dove “verranno spazzati via da una croce incisa sul simbolo del M5S”. Sul lungo periodo, infatti, secondo il portavoce del MoVimento “questo giocare sporco” delle altre forze in campo, gli si ritorcerà contro.

“Un voto al Pd, FI, Lega, ecc è un voto all’incertezza, al caos, al ritorno al passato” ha poi concluso Endrizzi, mentre “i cittadini ormai guardano al futuro”.

Paolo Fernandes

Foto: cronachemaceratesi.it