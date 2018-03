Rosato: "Renzi non parteciperà alle prossime primarie del PD"

ROMA, 8 MARZO – L’ex capogruppo del PD alla Camera Ettore Rosato ha smentito la candidatura di Renzi alle prossime primarie del partito: “Renzi ha detto con chiarezza che non si ricandida, non vuole fare il segretario, ha fatto la sua parte”.



Nell’intervista rilasciata questa mattina ad Omnibus, Rosato ha aggiunto che “Renzi lo ha detto dicendo 'mi dimetto, facciamo il congresso'. Altrimenti avrebbe detto 'mi dimetto e mi candido al congresso'”. Il rieletto parlamentare friulano ha confermato la presenza del PD all’opposizione del prossimo governo: “Chi ha ricevuto dagli italiani il mandato a governare lo faccia e dimostri le proprie capacità”.



Sul tema delle dimissioni dell’ormai ex segretario, il Ministro della Giustizia Orlando ha voluto dire la sua: “Discutere se fare o no l'accordo con Cinque stelle è stata una trovata mediatica di Renzi per discutere un'altra cosa invece di quello di cui bisognava parlare: cosa fare dopo una disfatta storica.” Orlando ha poi rincarato la dose: “Si prova a parlare di questo per evitare una discussione su un risultato che è stato drammatico. È come buttare la palla in tribuna”.



Orlando si è poi espresso su un’eventuale alleanza con il M5S: “Io non vedo le condizioni politiche e programmatiche per questa intesa, anzi la credo impossibile". Aggiunge il Guardasigilli: “Credo avremmo difficoltà a spiegare l'accordo con una forza che mantiene ancora dei tratti forcaioli, con una politica economica francamente incomprensibile. I cambiamenti non si fanno con un tweet, necessitano di discussione, anche di andare dalla propria base e dire guardate abbiamo bisogno di andare in un'altra direzione.” “Dall'opposizione si possono fare molte cose, battaglie che possono diventare maggioritarie in Parlamento, non penso ad una opposizione che si limita ad una sorta di Aventino ma che abbia un carattere costruttivo”, conclude Orlando.

Danilo De Rosa