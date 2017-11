Rossano (Cosenza), uccide il padre a fucilate: arrestato dai Carabinieri

ROSSANO, 16 NOVEMBRE - Dramma familiare a Rossano, in provincia di Cosenza: un giovane di 26 anni ha ucciso il padre con alcuni colpi di fucile. L’aggressore è stato arrestato dai Carabinieri e attualmente viene ascoltato dagli investigatori nella caserma della locale stazione.

L’omicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione familiare, ma non è ancora stato accertato se in casa ci fossero altre persone e se il crimine sia maturato nel corso di una lite degenerata poi in tragedia.

Ignoto il movente del gesto nonché l’esatta dinamica dell’aggressione. Al momento, nessuna informazione è trapelata riguardo l’identità della vittima e dell’assassino. Le indagini sul caso sono dirette dal pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.

Luigi Cacciatori

Immagine da torinooggi.it