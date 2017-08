Rotterdam, annullamento concerto: "Nessun legame con terrorismo"

ROTTERDAM, 24 AGOSTO - Non c’è nessun legame tra l’autista della camionetta spagnola, trovata con due bombole di gas a Rotterdam, e il terrorismo. Lo riferisce la polizia olandese, dopo l’annullamento del concerto della band americana Allah-Las, per allerta terrorismo.

L’uomo alla guida della vettura spagnola è un installatore, che ieri sera era ubriaco alla guida del veicolo, motivo per il quale è stato notato nel quartiere dove doveva tenersi il concerto. Secondo il quotidiano El Pais, l’autista potrebbe aver insospettito le autorità olandesi a causa dell’incerto comportamento che avrebbe assunto l’uomo durante gli spostamenti continui dal Maassilo, ex silos che può ospitare migliaia di persone durante i concerti. L’indagine sulle bombole di gas, di cui aveva bisogno per lavoro, non ha dato risultati.

Anche le perquisizioni condotte a casa dell’uomo hanno dato esito negativo su potenziali legami col terrorismo. «È un caso: persona sbagliata, posto sbagliato, momento sbagliato, e bravi agenti di polizia», ha commentato il capo della polizia di Rotterdam, Frank Paauw, precisando che a bordo del veicolo non è stato trovato niente che colleghi l'uomo alla minaccia di Rotterdam.

Non è ancora chiara la natura dell’allerta terroristica, dato che il capo della polizia di Rotterdam ha riferito che la polizia spagnola aveva fornito informazioni «concrete» su un possibile attacco contro la band degli Allah-Las.

