Ruba il borsello ad un disabile, arrestato a Catanzaro

CATANZARO, 21 FEBBRAIO - Ha rubato il borsello ad un giovane disabile in carrozzina, ma e' stato notato e raggiunto da una pattuglia della polizia. E' accaduto a Catanzaro, nella zona di viale Magna Grecia, dove una pattuglia della squadra Volante ha notato un giovane di etnia rom mentre strappava il borsello al disabile in attesa alla fermata dell'autobus.

In manette, con l'accusa di furto aggravato, e' finito Rosario Domenico Berlingieri, 22 anni. Il giovane e' scappato a piedi quindi, inseguito dalla polizia, e' entrato in una autovettura dove era atteso dai complici. Ne e' nato un inseguimento, terminato nella zona di traversa Isonzo, dove il gruppo ha abbandonato l'autovettura per proseguire a piedi. Nonostante questo, la polizia e' riuscita a bloccare il giovane che aveva compiuto il furto, senza riuscire pero' a recuperare la refurtiva