Rubano merce e aggrediscono negoziante e figlio, arrestati

CATANZARO, 1 MARZO - Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Catanzaro dopo una concitata rapina in un negozio gestito da cinesi, a Catanzaro Lido. I due, extracomunitari senza fissa dimora, hanno rubato merce dal negozio, ma sono stati scoperti dal titolare del negozio che si trovava insieme al figlio di 16 anni. Pur di sfuggire, i due malviventi hanno aggredito padre e figlio, colpendo il ragazzo con due pugni all'addome, quindi sono fuggiti per le strade del centro cittadino.

Uno dei due rapinatori, un cittadino marocchino di 45 anni, gia' noto alle forze dell'ordine per avere compiuto una rapina nei giorni scorsi, ad un altro negozio della zona, mentre il complice e' un giovane di 28 anni originario della Repubblica delle Seychelles.

A pochi metri di distanza i due extracomunitari sono stati intercettati dauna pattuglia dei carabinieri, allertata dal titolare del negozio. Inutile il tentativo di sfuggire anche ai militari, dal momento che sul posto e' giunta anche una seconda pattuglia dell'Arma che ha contribuito a bloccare i fuggitivi. Entrambi sono stati dichiarati in arresto, con il tribunale di Catanzaro che, dopo la convalida, ha disposto l'obbligo di presentazione in caserma per entrambi. La merce rubata, del valore di poche decine di euro, e' stata restituita al proprietario.