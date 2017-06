Rubata reliquia di don Bosco

ASTI, 3 GIUGNO - L'urna contenente il cervello di San Giovanni Bosco è stata rubata nelle scorse ore dalla Basilica di Colle Don Bosco, nell'Astigiano. Lo si apprende da fonti investigative. La reliquia si trovava dietro l'altare maggiore, nella parte inferiore della basilica costruita nei luoghi natii del fondatore della congregazione salesiana.

La reliquia sarebbe stata trafugata nella serata di ieri, in orario di chiusura della Basilica salesiana al Colle Don Bosco.

Alla Congregazione Salesiana non risultano, in passato, riporta la Stampa, altri furti o tentativi di sottrarre reliquie del santo la cui opera a favore della gioventù è presente in 90 Paesi del mondo con 1600 istituti. Le indagini sono in corso.

Maria Azzarello