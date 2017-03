Ruby ter: Berlusconi avrebbe versato 400 mila euro a tre ragazze

MILANO, 30 MARZO – Il nuovo filone dell'inchiesta “Ruby ter” è stato portato a termine dalla Procura di Milano, in vista della richiesta rinvio a giudizio, per l'ex premier, Silvio Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari per aver pagato, fino al mese ottobre, quasi 400 mila euro a tre ragazze, presenti ad alcune cene organizzate ad Arcore, in cambio della promessa di non divulgare alcuna informazione.

È stato reso noto che in seguito ad ulteriori indagini ed approfondimenti, sono emerse le prove di tali transazioni, avvenute con bonifici bancari, assegni circolari ed infine in contanti. È stata accettata anche la richiesta dei pubblici ministeri di rinvio a giudizio con l’accusa di aver corrotto le ragazze chiamate a deporre in veste di testimoni, nei primi due filoni del processo Ruby, versando ingenti somme di denaro, una cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai dieci milioni di euro.

Il processo inizierà il prossimo 5 aprile. Già nel gennaio scorso, Berlusconi è stato di nuovo iscritto nel registro degli indagati, aprendo di fatto il procedimento “Ruby quater”, palesando che i problemi giudiziari dell’imprenditore sono lungi dal terminare.

immagine da: quotidiano.net

Caterina Apicella