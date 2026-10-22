Cerca

Sport Emilia Romagna Forlì Cesena

RUN X il primo campionato mondiale di 5 km sul tapis roulant

Nicola Cundò
Condividi:
RUN X il primo campionato mondiale di 5 km sul tapis roulant
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Technogym e World Athletics lanciano RUN X, il primo campionato mondiale di 5 km sul tapis roulant. Un evento che promette di rivoluzionare il mondo del running indoor, rendendo la corsa accessibile a tutti, dai professionisti ai principianti.

Un campionato globale per tutti i runner

La competizione prenderà il via il 23 ottobre 2026 e si protrarrà fino al 24 gennaio 2027 con le qualificazioni. I 400 centri fitness aderenti in 20 Paesi ospiteranno gli atleti che vorranno cimentarsi sui 5 km. Grazie alla tecnologia del Technogym Ecosystem, le prestazioni saranno certificate automaticamente e sarà possibile seguire una classifica globale in tempo reale.

Durante le qualificazioni si terranno cinque Global RUN X Days (24 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre, 16 gennaio e 23 gennaio), giornate in cui i runner potranno affrontare la sfida nei centri ufficiali. Per partecipare è sufficiente consultare il sito www.runx.org e individuare il centro più vicino.

Fasi regionali e finale mondiale a Cesena

Dal 30 gennaio al 28 febbraio 2027 si svolgeranno le Regional, durante le quali il 25% dei migliori tempi per categoria, fascia d'età e nazionalità accederà alle competizioni continentali. La finale mondiale è in programma il 20 e 21 marzo 2027 al Technogym Village di Cesena, nel cuore della Wellness Valley. I migliori 10 runner al mondo si sfideranno testa a testa per conquistare i primi titoli mondiali della corsa su tapis roulant.

In palio un montepremi complessivo di 100.000 dollari. Inoltre, World Athletics assegnerà delle wild card alle Federazioni nazionali dei vincitori assoluti maschile e femminile per la gara dei 5 km dei World Athletics Road Running Championships 2027, in programma a Yangzhou, in Cina, la settimana successiva alla finale di RUN X.

Ambassador d'eccezione

A accompagnare i partecipanti in questo percorso ci saranno gli ambassador globali e atleti d'élite Jimmy Gressier e Sara Hall, che supporteranno i runner in ogni fase della competizione.

Con RUN X, Technogym e World Athletics puntano a rendere la corsa un'esperienza inclusiva e coinvolgente, portando le comunità di runner all'interno dei fitness club e offrendo un palcoscenico globale a chiunque voglia mettersi alla prova.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
campionato mondiale tapis roulant indoor technogym world athletics corsa qualificazioni finale cesena jimmy gressier sara hall

Scritto da Nicola Cundò

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Sport

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 10.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza