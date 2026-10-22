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Technogym e World Athletics lanciano RUN X, il primo campionato mondiale di 5 km sul tapis roulant. Un evento che promette di rivoluzionare il mondo del running indoor, rendendo la corsa accessibile a tutti, dai professionisti ai principianti.

Un campionato globale per tutti i runner

La competizione prenderà il via il 23 ottobre 2026 e si protrarrà fino al 24 gennaio 2027 con le qualificazioni. I 400 centri fitness aderenti in 20 Paesi ospiteranno gli atleti che vorranno cimentarsi sui 5 km. Grazie alla tecnologia del Technogym Ecosystem, le prestazioni saranno certificate automaticamente e sarà possibile seguire una classifica globale in tempo reale.

Durante le qualificazioni si terranno cinque Global RUN X Days (24 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre, 16 gennaio e 23 gennaio), giornate in cui i runner potranno affrontare la sfida nei centri ufficiali. Per partecipare è sufficiente consultare il sito www.runx.org e individuare il centro più vicino.

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Fasi regionali e finale mondiale a Cesena

Dal 30 gennaio al 28 febbraio 2027 si svolgeranno le Regional, durante le quali il 25% dei migliori tempi per categoria, fascia d'età e nazionalità accederà alle competizioni continentali. La finale mondiale è in programma il 20 e 21 marzo 2027 al Technogym Village di Cesena, nel cuore della Wellness Valley. I migliori 10 runner al mondo si sfideranno testa a testa per conquistare i primi titoli mondiali della corsa su tapis roulant.

In palio un montepremi complessivo di 100.000 dollari. Inoltre, World Athletics assegnerà delle wild card alle Federazioni nazionali dei vincitori assoluti maschile e femminile per la gara dei 5 km dei World Athletics Road Running Championships 2027, in programma a Yangzhou, in Cina, la settimana successiva alla finale di RUN X.

Ambassador d'eccezione

A accompagnare i partecipanti in questo percorso ci saranno gli ambassador globali e atleti d'élite Jimmy Gressier e Sara Hall, che supporteranno i runner in ogni fase della competizione.

Con RUN X, Technogym e World Athletics puntano a rendere la corsa un'esperienza inclusiva e coinvolgente, portando le comunità di runner all'interno dei fitness club e offrendo un palcoscenico globale a chiunque voglia mettersi alla prova.