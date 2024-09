“A Future Without Borders, Fashion Without Limits”

Runway Show “Emerging Elegance” di Fashion Vibes

Museo Diocesano di Milano

20 settembre

La prossima edizione della Milano Fashion Week si terrà dal 17 al 23 settembre 2024. I riflettori saranno puntati sulla moda femminile SS 2025 e faranno brillare ancora una volta Milano come capitale italiana della moda.

“A Future Without Borders, Fashion Without Limits” il Runway Show “Emerging Elegance” di Fashion Vibes è senza dubbio uno dei momenti più attesi della prossima Settimana della Moda con designer che hanno già sfilato ma anche quelli al loro debutto. Saranno le grandi sale del Museo Diocesano, il 20 settembre, ad ospitare il grande evento che presenta i designer arrivati dal mondo con le nuove collezioni che detteranno le tendenze moda, accessori e beauty per le prossime stagioni......

“Summer 2025: A Future Without Borders, Fashion Without Limits" – questo il motto di una serata/evento destinata a ridefinire i confini della moda, abbracciando un futuro senza limiti. La sfilata vedrà protagonisti alcuni dei più promettenti talenti emergenti della scena internazionale, designer selezionati con cura per la loro visione innovativa e la capacità di rompere gli schemi. Le loro collezioni SS 2025, presentate in anteprima assoluta, offriranno una finestra esclusiva sul futuro della moda.

Tra i nomi presenti: Haifa G., Fioletowy, TutTrostyle, The Gem, G.Stars.Kids, 2Tours e 6AD Stitches.

Haifa G. è più di un marchio di moda; celebra le donne di tutti i background. La prossima collezione SS 2025, "COLOR DISOBEDIENCE", presenta motivi audaci ed elettrizzanti che sfidano le norme della moda e incoraggiano l'individualità. Dai vestiti d'avanguardia adornati con stampe vivaci alle giacche e pantaloni ribelli in tonalità intense, questa collezione ispira le donne a esprimersi senza paura. Haifa Ghodhbane, fondatrice e direttore creativo, sottolinea l'impegno del marchio verso design unici e accattivanti, mantenendo pratiche etiche e onorando il suo talentuoso team.

Fioletowy unisce l'arte globale con l'artigianato indiano, offrendo guardaroba eleganti che mescolano moda senza tempo con stili internazionali. La collezione SS 2025, "Lamp on a Stand"/ "A Town Built on a Hill", è ispirata a Matteo 5:14 e celebra il potere della luce. Questa collezione di 15 outfit fonde estetiche regali europee con artigianato indiano, prendendo spunto dagli storici paesi collinari europei. Tessuti lussuosi come seta indiana e velluto, abbinati a strutture scolpite, evidenziano un design meticoloso. La fondatrice Samatha Chandrashekar enfatizza l’impegno del marchio nell’abbinare il design orientale e occidentale con l'eccezionale arte indiana.

TutTrostyle mira a far sentire unica la donna che indossa i suoi abiti da sposa, da sera e una linea per bambini, abiti realizzati a mano. Conosciuto per la sofisticazione e lo stile, il marchio presenterà la collezione SS 2025, "New Breath", che celebra l'individualità con una gamma di abiti in tonalità pastello e colori vivaci, caratterizzati da tessuti lussuosi come seta, chiffon e pizzo ricamato. Ogni pezzo abbina il design classico e contemporaneo, adornato con dettagli intricati come fiocchi, ruches e decorazioni 3D. La fondatrice Tatsiana Trafimenkava sottolinea che ogni abito è creato per esaltare la bellezza di ogni ragazza nel suo giorno speciale.

The Gem, fondato nel 2023, è stato creato per colmare il divario nella moda elegante e versatile. Specializzato in seta pura, offre abbigliamento quotidiano, per il tempo libero, da sera, da resort, kaftani e abaya. La prossima collezione SS 2025, "Desert Rose", trae ispirazione dalla rosa del deserto, mescolando colori estivi con il classico pied-de-poule e evocando le tonalità del tramonto. Progettata per la donna moderna, include abiti, pantaloni, gonne, top e kaftani in tonalità desertiche e terrose. La fondatrice Moshira Ismail sottolinea il lusso, il comfort e le proprietà uniche della seta, che l'hanno ispirata a creare i propri capi.

G.Stars.Kids, fondata da Ekaterina Rozhdestvenskaya, offre abbigliamento audace e stiloso per bambini e adolescenti. La nuova collezione SS 2025, "Urban Play", unisce comfort, stile e sostenibilità attraverso materiali riciclati. Ispirata allo street style, presenta un mix di tulle, guipure, maglieria e denim in una vivace palette di blu denim, nero, verde lime e arancione. La collezione è progettata per uno stile di vita attivo che ha per focus l'individualità e la moda contemporanea.

Fondato nel 2014 a Riyadh, Saudi Arabia, 2TOURS è specializzato in borse da viaggio e accessori di alta gamma che combinano eleganza, praticità e maestria artigianale. La nuova identità del marchio onora il suo patrimonio mentre abbraccia l'innovazione, introducendo nuovi design accanto ai suoi best-sellers classici. L'ultima collezione include borse da viaggio versatili e borse a mano, progettate per viaggiatori moderni e professionisti, combinando lusso e praticità. Le borse dai colori distintivi non sono solo stilose ma anche facili da individuare sui nastri dei bagagli.

6AD STITCHES è un giovane marchio di moda noto per il suo crochet e knitwear fatti a mano, enfatizzando l'individualità e la sostenibilità rispetto al fast fashion. La designer, Antonia Sprenger, che ha iniziato a fare crochet come terapia dopo una crisi di salute che le ha cambiato la vita, ha fondato 6AD STITCHES come simbolo di trasformazione e resilienza. presenterà la sua collezione SS 2025 progettata per sfidare la moda convenzionale; ogni pezzo presenta strutture asimmetriche, zip, patchwork e colori audaci. Una capsule collection che fonde lusso e mistero, riflettendo la visione creativa e il percorso personale della designer. I pezzi del marchio, che richiedono da 10 a 40 ore per essere creati, sono una testimonianza del Slow Fashion celebrando l'unicità di chi li indossa.

Un ringraziamento speciale è rivolto a VAMP ACADEMY, il partner ideale per preparare i talenti emergenti a diventare protagonisti nell’arte e nella bellezza, che gestirà il backstage trucco e capelli. VAMP ACADEMY, la prima Academy in Italia a offrire corsi di altissimo livello nel settore beauty, moda e arti visive, con un concept internazionale e professionisti attivi nel settore, Fondata dalla Dott.ssa Alessandra Dini, CEO e National Ambassador di Rimmel London Italia, l’Academy trasmette alle nuove generazioni i segreti del mestiere, con 19 anni di esperienza nel campo.

L'evento sarà arricchito da un esclusivo cocktail, "Euphoria Elixir", un’esperienza sensoriale unica in un’atmosfera raffinata e sofisticata. Il dress code suggerito è "Keep it simple and elegant, or amaze everyone", invitando gli ospiti a esprimere il proprio stile con eleganza e audacia.

Per ulteriori informazioni:

Sito Web:

http://www.fashionvibes.com

Email: [email protected]