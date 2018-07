Russia 2018: la Croazia vola e sogna. Dalic "è stata la vittoria del carattere"

Mondiali 2018: Dalic "è stata la vittoria del carattere" Southgate: "sconfitta dolorosa, ora alziamo l'asticella"

MOSCA, 12 LUGLIO - "Nel 1998 ero in Francia, da tifoso ho assistito alle prime tre partite. Tutti in Croazia ricordano quella con la Francia, quando Thuram ha segnato e abbiamo perso 2-1. Questo è stato l'argomento di discussione negli ultimi 20 anni.

Ricordo quando abbiamo festeggiato il gol di Suker, ma non appena ci siamo seduti, loro avevano già pareggiato". Zlatko Dalic, approdato alla finale del Mondiale in Russia, ha rievocato il ko in semifinale contro la Francia che, in casa propria, sarebbe poi diventata campione del mondo."Entrambe le squadre hanno dimostrato le loro qualità, noi non cerchiamo la vendetta - ha aggiunto il ct della Croazia - Questo è il calcio, questo è lo sport. Ora quello che dobbiamo fare è concentrarci sulla preparazione per giocare in finale la nostra migliore partita del torneo".Dalic ha poi elogiato i propri ragazzi per la tenacia con la quale hanno ribaltato l'iniziale svantaggio contro l'Inghilterra: "Ciò che i nostri giocatori hanno fatto oggi, la forza che hanno dimostrato, la resistenza, i livelli di energia... volevo sostituirne qualcuno, ma nessuno voleva abbandonare il campo, tutti continuavano a dire 'ce la faccio, posso correre'. Nessuno voleva arrendersi, nessuno voleva dire di non essere pronto per i tempi supplementari, nessuno voleva uscire.Questa dimostrazione di carattere mi rende orgoglioso". Per il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, la partita di stasera "è stata una grandissima opportunità che potrebbe non ripetersi". "Sentiamo il dolore della sconfitta ma abbiamo provato a noi stessi e al paese che è possibile arrivare fino a qui - ha detto Southgate - E ora possiamo alzare l'asticella". "Il progresso che abbiamo fatto in termine di qualità di gioco è sotto gli occhi di tutti - ha aggiunto - Ma la Croazia può contare su alcuni guerrieri consumati e questa maturità e esperienza a dato loro un vantaggio sui nostri giovani".