Russia 2018: la Spagna soffre ma batte l\'Iran, questa sera Croazia-Argentina già decisiva

MOSCA, 21 GIUGNO - È un mondiale che, già alla seconda giornata dei gironi eliminatori, rischia di emettere sentenze inappellabili nei confronti di alcune delle grandi favorite. Ieri la Spagna ha vinto, soffrendo più del previsto, la compattezza dell’Iran (fin qui squadra rivelazione del torneo), mentre stasera per l’Argentina di Messi arriva l’ultima chiamata contro la Croazia: in caso di sconfitta, l’Albiceleste potrebbe essere fuori dal mondiale.

GRUPPO B.

Nel girone di Portogallo e Spagna arriva il secondo verdetto del torneo: dopo l’eliminazione dell’Egitto, è il turno di un’altra africana, il Marocco. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo batte 1-0 la squadra di capitan Benatia e mette un piede negli ottavi, salendo a quota 4 al fianco della Spagna, con l’Iran a 3 punti. I portoghesi sarebbero eliminati in caso di sconfitta contro gli asiatici, ma hanno due risultati su tre per raggiungere il turno successivo. Iran battuto, ieri sera, dalla Spagna, che però continua a scricchiolare e sembra aver perso certezze e solidità dopo il brusco addio di Lopetegui.

BIVIO ARGENTINA.

Ultimo appello per l’Albiceleste, che questa sera sfida la Croazia per rimanere aggrappata alla qualificazione. Dopo il pareggio alla prima contro l’Islanda, gli argentini sono obbligati a fare risultato contro una Croazia che, invece, è reduce dal 2-0 rifilato alla Nigeria e, con una vittoria, avrebbe chiuso il discorso gironi. Occhio però all’Islanda, che si candida ad essere l’outsider del gruppo D e potrebbe approfittare del big match tra Croazia e Argentina per andare a 4 punti e giocarsi poi la qualificazione all’ultima giornata, in uno scontro a distanza con i sudamericani.

OCCASIONE PER FRANCIA E DANIMARCA.

Oggi in campo anche il gruppo C, con Francia e Danimarca che, dopo le vittorie all’esordio, possono accedere agli ottavi battendo rispettivamente Perù e Australia, per poi contendersi la testa del girone nell’ultimo match.

Claudio Canzone

Fonte foto: calcionews24.com