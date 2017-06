Russia, 5 giorni per proteste al braccio destro di Navalny

MOSCA, 23 GIUGNO- Un tribunale di Mosca ha condannato a cinque giorni di arresto amministrativo Leonid Volkov, braccio destro del blogger oppositore di Putin Alexei Navalny. Volkov, accusato di aver partecipato all'organizzazione delle proteste non autorizzate del 12 giugno, si è difeso affermando di essersi limitato a svolgere attività giornalistica, trasmettendo sulla piattaforma di Youtube le manifestazioni che le autorità russe hanno represso con migliaia di fermi. I suoi legali hanno annunciato il ricorso in appello.

Lo stesso Navalny, principale candidato anti-Putin alle presidenziali che si terranno nel marzo del 2018, è stato condannato a 30 giorni di carcere per ripetuta "violazione delle regole delle manifestazioni pacifiche", dopo esser stato arrestato sui gradini di casa mentre usciva per recarsi alla manifestazione organizzata per il 12 giugno, in corrispondenza con la Festa nazionale russa (con la quale si ricorda la "dichiarazione di sovranità" del 1990, che diede inizio alla disgregazione dell'Unione Sovietica).

L'attivista russo era già stato arrestato lo scorso 26 marzo, quando aveva invitato i suoi seguaci a scendere in piazza per protestare contro la corruzione del governo, accusando pubblicamente il premier Dmitri Medvedev. In quel caso, Navalny aveva dovuto scontare 15 giorni di fermo amministrativo.

foto: larepubblica.it

Marta Pietrosanti