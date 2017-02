Russia, bloccato sito web di killer su commissione

KRASNOYARSK, 9 FEBBRAIO - Acquistare prodotti in rete facilita molto le operazioni della vita quotidiana, ma quando nel carrello dello shop online è possibile inserire un killer che esegua un omicidio su commissione, lo sgomento può essere notevole. Da quanto appreso dai media russi, la Corte della città di Krasnoyarsk ha disposto un provvedimento per bloccare un sito web che pubblicizzava omicidi su commissione.

"L’accesso al sito, che offriva la possibilità di commissionare l'omicidio di una persona, era gratuito e senza alcuna password né autorizzazione". È questo il contenuto di un comunicato istituzionale divulgato ieri dall'autorità per le telecomunicazioni russa. Nella nota, inoltre, viene specificato che nel sito non era stato posto nemmeno un filtro inerente il limite di età per accedere ai 'servizi'.

Nessuna informazione è stata fornita dalle autorità riguardo il nome del sito internet, che metteva a disposizione un killer per "eliminare le persone scomode sul territorio della Russia e della CSI, ma anche all’estero”. Gli utenti avevano la possibilità di reclutare sia un killer singolo che più soggetti per compiere un omicidio.

Il sito, in maniera del tutto gratuita, consigliava i modi migliori e più efficaci per porre fine alla vita di un congiunto o di una persona con la quale si ha una relazione extraconiugale. Le tariffe, invece, previste per eliminare un "semplice cittadino" partivano da 3mila dollari, mentre si arrivava fino a 50mila per un deputato o per un oligarca.

Luigi Cacciatori

Immagine da key4biz.it