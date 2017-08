Russia: bus finito in mare. Almeno 14 operai morti

MOSCA, 25 AGOSTO - Un pullman, su cui viaggiavano almeno 38 operai, è caduto in mare, nella regione di Krasnodar, appartenente al Distretto Federale Meridionale, in Russia.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, sul veicolo erano presenti numerosi operai, diretti presso l’azienda per la quale lavoravano, dedita alla costruzione di un molo per una compagnia petrolifera. Il bus è precipitato in mare e, secondo la dichiarazione del portavoce del Ministero delle Emergenze, “Quattordici persone sono decedute, 24 sono state salvate”, otto operai sono stati trasportati in ospedale.

Le autorità di Krasnodar, per rendere le procedure di salvataggio celeri, hanno richiesto il supporto di 20 sommozzatori e di un elicottero per il trasporto dei feriti.

Immagine da: tass.com

Caterina Apicella