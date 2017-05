Russia, elicottero si schianta nella regione della Bashkiria provocando tre morti

MOSCA, 5 MAGGIO - Ieri pomeriggio un elicottero si è schiantato in Russia, nella repubblica della Bashkiria, provocando la morte delle tre persone a bordo. I passeggeri erano i dipendenti dell'ente russo per la protezione delle foreste. In quel momento stavano controllando la situazione degli incendi nei boschi.

A diffondere la notizia è stata la Tass, l'agenzia di stampa russa, citando Maia Ivanova, assistente del direttore della procura della regione. Secondo le sue dichiarazioni l'incidente è avvenuto vicino alla comunità di Inzer.

L'elicottero è partito da Ufa e sarebbe dovuto atterrare a Beloretsk. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.

Chiara Fossati

immagine da sputnikitalia.it