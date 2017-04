Russia, esplosione nella metro di San Pietroburgo: almeno 10 morti e 50 feriti

SAN PIETROBURGO, 03 APRILE – Momenti di terrore in Russia. Due esplosioni si sono verificate nella linea blu della metropolitana di San Pietroburgo. Le stazioni interessate sono Sennaya Ploshchad e Teknologicheskiy Insitut. La notizia è stata riferita da diversi media russi che parlano di almeno "dieci morti". I feriti sarebbero una cinquantina, tra cui anche bambini. Il bilancio è ancora incerto.

Stando alle prime informazioni, la deflagrazione sarebbe avvenuta all’interno di un vagone. Alcune foto pubblicate sui social media mostrano una carrozza sventrata e corpi sulla banchina. Sul posto sono presenti diverse ambulanze. Sette fermate della metro sono state chiuse e sono in corso le operazioni di evacuazione.

Al momento è ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Potrebbe trattarsi di un attacco di matrice terroristica ma l’esplosione non sarebbe stata causata da un kamikaze bensì da ordigni artigianali con circa 200-300 grammi di tritolo. E’ quanto riporta l'agenzia Interfax citando proprie fonti: «L’esplosione è stata causata da un ordigno artigianale probabilmente lasciato su un vagone prima della partenza del convoglio. La bomba era stata resa più pericolosa con l'aggiunta di elementi lesivi», cioè riempita di schegge, chiodi e altri pezzi di ferro.

L’attacco è avvenuto mentre il presidente russo Putin si trova in visita in città. Questa mattina ha partecipato ad un forum sui media. Nel pomeriggio Putin avrebbe dovuto incontrare il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko. Secondo quanto riferisce il Cremlino al momento non sono previsti cambiamenti nell’agenda del presidente. Lo riporta Rossyia 24.

Informato delle esplosioni, Putin ha dichiarato: «I motivi al momento non sono chiari, non escludiamo nessuna pista: né quella criminale, né quella terroristica. Le indagini sono in corso».

«Voglio esprimere il mio più sincero rammarico ai parenti delle vittime. Ho già parlato con i capi dei servizi, il direttore del Fsb. I corpi di polizia e servizi speciali sono al lavoro, faranno di tutto al fine di individuare le cause dell'incidente, per dare una valutazione completa di quello che è successo», ha aggiunto il presidente.

Il procuratore generale però sembra non avere dubbi: «Si è trattato di terrorismo»

[Seguono aggiornamenti]



Antonella Sica