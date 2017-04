Russia, esplosione nella metro di San Pietroburgo: oltre 10 morti e 50 feriti

SAN PIETROBURGO, 03 APRILE – Momenti di terrore in Russia. Due esplosioni si sono verificate nella linea blu della metropolitana di San Pietroburgo. Le stazioni interessate sono Sennaya Ploshchad e Teknologicheskiy Insitut. La notizia è stata riferita da diversi media russi che parlano di almeno "dieci morti". I feriti sarebbero una cinquantina.

Stando alle prime informazioni, la deflagrazione sarebbe avvenuta all’interno di un vagone. Alcune foto pubblicate sui social media mostrano una carrozza sventrata e corpi sulla banchina. Sul posto sono presenti diverse ambulanze. Sette fermate della metro sono state chiuse e sono in corso le operazioni di evacuazione.

Al momento è ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Si tratterebbe di un attacco terroristico ma l’esplosione non sarebbe stata causata da un kamikaze bensì da ordigni artigianali con circa 200-300 grammi di tritolo. E’ quanto riporta l'agenzia Interfax citando proprie fonti.

L’attacco è avvenuto mentre il presidente russo Putin si trova in visita in città. Questa mattina ha partecipato ad un forum sui media. Nel pomeriggio Putin avrebbe dovuto incontrare il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko. Secondo quanto riferisce il Cremlino al momento non sono previsti cambiamenti nell’agenda del presidente. Lo riporta Rossyia 24.

Informato delle esplosioni, Putin ha dichiarato: «I motivi al momento non sono chiari, non escludiamo nessuna pista: né quella criminale, né quella terroristica. Le indagini sono in corso».

[Seguono aggiornamenti]



Antonella Sica