Russia-gate, Trump indagato per possibile ostruzione alla giustizia

WASHINGTON, 15 GIUGNO 2017 - Donald Trump sarebbe indagato per una possibile ostruzione alla giustizia nell'ambito del Russia-gate, lo scandalo che ha travolto la nuova presidenza americana a causa di contatti con le alte sfere russe.

A darne la notizia, ieri, è il Washington Post, che cita cinque fonti coperte dall'anonimato in quello che sembrerebbe essere un vero e proprio scoop. Il reato è lo stesso per cui Richard Nixon si dimise dalla carica, evitando un sicuro impeachment.

"Il procuratore speciale che guida l'inchiesta sul ruolo della Russia nelle elezioni del 2016 interrogherà alti dirigenti dell'intelligence come parte di una più ampia indagine che ora include l'esame dell'ipotesi se Donald Trump ha tentato di ostruire la giustizia", scrive il Wp.

Secondo quanto riferito dalle cinque fonti informate sui fatti, il capo della National intelligence Daniel Coats, il direttore della Nsa Mike Rogers e il suo ex vice Richard Ledgett avrebbero chiesto di essere sentiti nei prossimi giorni. Immediata la reazione dello staff di Trump: "la fuga di notizie dell'Fbi riguardanti il presidente è scandalosa, ingiustificabile e illegale".

Non è ancora chiaro se i tre riferiranno il contenuto completo delle loro conversazioni con Trump, il quale potrebbe usare il suo privilegio esecutivo per mantenerle segrete. Una facoltà messa in dubbio da alcuni esperti, che negano l'applicazione anche ai dirigenti.

L'ipotesi di ostruzione alla giustizia riguarderebbe il licenziamento a sorpresa dell'allora capo dell'Fbi James Comey, che indagava sul Russia-gate. Durante la deposizione al Senato, lo stesso Comey ha accusato Trump di avergli fatto pressioni per far cadere l'indagine sul suo ex consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Flynn.

Trump ha pubblicamente contestato questa versione, definendo Comey un bugiardo e una "gola profonda", dicendosi pronto a testimoniare sotto giuramento.

Daniele Basili

immagine da blogamari.com