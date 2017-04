Russia, la Corte suprema mette al bando i Testimoni di Geova

MOSCA, 21 APRILE - La Corte Suprema russa, accogliendo una richiesta del ministero della Giustizia, ha vietato tutte le attività del movimento religioso dei testimoni di Geova in Russia e ne ha confiscato tutti i beni, perché considerati estremisti pricolosi. Non appena la sentenza entrerà in vigore, 175mila fedeli russi rischieranno multe tra 300mila e 600mila rubli (circa 5mila-10mila euro) e il carcere da sei a 10 anni se saranno trovati a professare la loro fede.

Sivulskij, portavoce della congregazione russa, commenta: "Siamo scioccati da quest'ingiustizia. Durante il processo il ministro della Giustizia non ha presentato alcuna prova d'estremismo. Abbiamo semmai ascoltato numerose testimonianze inconfutabili sulla nostra innocenza. Siamo tornati all'era sovietica quando noi Testimoni di Geova eravamo perseguitati". E continua raccontando: "Mio padre trascorse sette anni in prigione, inclusi sei mesi in isolamento. Mia madre, appena diciottenne, venne condannata a 10 anni di carcere. Fu rilasciata dopo quattro grazie a un'amnistia alla morte di Stalin, ma dovette andare in esilio in Siberia insieme alla sua famiglia".

Jaroslav ha annunciato che la congregazione presenterà appello e ricorso presso la Corte europea per i diritti umani: " Sembrava che avessimo riconquistato la libertà, ma non è così. Andremo in prigione di nuovo. Non smetteremo di credere nel nostro Dio e di praticare la nostra religione. Non abbiamo smesso sotto il regime sovietico, non smetteremo nel ventunesimo secolo. Non ci arrendiamo".



La magistratura russa accusa i Testimoni di Geova di minare l'armonia della società e considera "sediziose" le loro pubblicazioni perché "dipingono le altre religioni in chiave negativa", invitano a non votare e a evitare il servizio militare.



Maria Minichino



(fonte immagine lastampa.it)