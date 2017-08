Morta in incidente stradale Olga Pronina, la sexy biker russa star del web

MOSCA, 03 AGOSTO - Olga Pronina, nota biker quarantenne di origini russe, conosciuta sul web per i suoi scatti sexy in abiti succinti accanto alla sua BMW S1000RR, è morta in un incidente stradale.

A riferirlo è il Mail Online: la star di Instagram pare stesse viaggiando con la sua moto lungo una strada di Vladivostok, in Russia, quando si sarebbe schiantata contro un guard rail in una curva presa a velocità troppo elevata. Per l’affascinante motociclista non c'è stato niente da fare.

L'impatto sarebbe stato così violento da spezzare la moto in due parti. Olga era una star del web per le imprese spericolate ma anche per la sua bellezza mozzafiato. Olga Pronina, che lavorava anche come parrucchiera, era divorziata e lascia una figlia di sedici anni che al momento dell'incidente si trovava a casa dei nonni.

Così scriveva online rivolgendosi alla sua due ruote: “La amo perché mi perdona la mia follia. Grazie per non avermi mai abbandonata, per aver reso migliori le mie notti solitarie, per avermi aiutata a dimenticare i problemi della vita, per aver allenato il mio corpo e il mio cervello”.

Luna Isabella

(foto da albergovettore.it)