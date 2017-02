Russia, Navalny condannato per frode ed estorsione. Non concorrerà per le presidenziali

KIROV, 8 FEBBRAIO - Alexey Navalny, leader dell’opposizione in Russia, è stato giudicato colpevole dal tribunale di Kirov dove era accusato, insieme a Pjotr Ofitserov, di essersi appropriato indebitamente di 400mila euro ai danni della società statale KirovLes, quando nel 2009 era consulente del governo locale.

La procura ha chiesto cinque anni di reclusione con la condizionale e una multa di 500mila rubli (oltre 8mila euro), ma in ogni caso il verdetto di colpevolezza rende praticamente impossibile la sua candidatura alle presidenziali del 2018.

La sentenza era già prevista anzi, come ha sostenuto lo stesso Navalny sul suo profilo twitter, il nuovo verdetto è identico al primo. “Lo so è oltraggio alla Corte, ma non ho resistito. Mi sto annoiando: il giudice sta leggendo la vecchia sentenza”, ha scritto twittando un selfie dall’aula. Nei giorni scorso la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato Mosca a risarcire il blogger con oltre 63mila euro per la prima “arbitraria” sentenza e i ripetuti arresti.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine kyivpost.com)