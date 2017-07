Russiagate: al vaglio le transazioni finanziarie del presidente Trump

WASHINGTON, 21 LUGLIO – Robert Mueller, procuratore speciale nell’inchiesta che indaga sul Russiagate, ha deciso di esaminare le transazioni finanziarie del presidente Trump.

La notizia è stata divulgata dai media americani dopo che il presidente aveva invitato il procuratore a non superare “la linea rossa”. Nello specifico, secondo quanto divulgato da Bloomberg, le indagini dell’ex direttore dell’Fbi sarebbero incentrate su alcune acquisizioni da parte di aquirenti russi di alcuni beni di proprietà di Trump. Inoltre, sarebbe sotto analisi lo sviluppo immobiliare a Soho con i partner moscoviti e la vendita, nel 2008, di una villa, nonché, il concorso Miss Universo organizzato a Mosca nel 2013.

Intanto, il Washington Post ha diffuso la notizia che alcuni avvocati che assistono il tycoon sono al lavoro per limitare o minare l'inchiesta del procuratore Mueller, nonché, stanno esaminando i termini della facoltà del presidente di concedere amnistia.

Robert Mueller, ha ricoperto l’incarico di direttore del Federal Bureau of Investigation dal 2001 al 2013, nominato dal Presidente George W. Bush per un mandato di dieci anni, esteso per altri due anni dal suo successore Barack Obama. Nel 2017 è stato nominato dal Dipartimento di Giustizia procuratore speciale per le indagini sul Russiagate.

Caterina Apicella