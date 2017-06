Russiagate, Comey conferma: fu Trump a chiedermi di fermare le indagini su Flynn

WASHINGTON DC, 8 GIUGNO - “Mi serve lealtà, mi aspetto lealtà”. Con queste parole Donald Trump avrebbe preteso la fedeltà dell'ex capo dell'Fbi, James Comey, nel corso di una cena lo scorso 27 gennaio. A riferirlo è lo stesso Comey in una dichiarazione preparata in vista dell'audizione alla Commissione di Intelligence del Senato e pubblicata sul sito della stessa Commissione.

Le parole di Trump sarebbero state il preludio di un'altra richiesta, quella di fermare – o meglio, di “lasciare stare”, per rimanere alla dichiarazione di Comey – le indagini sui presunti legami con la Russia dell'ex consigliere alla Sicurezza Nazionale, Michael Flynn. Il presidente, nel corso di un colloquio nello Studio Ovale del 14 febbraio scorso, avrebbe poi detto a Comey che “Flynn non aveva fatto nulla di sbagliato nel parlare con i russi”, aggiungendo: “È un bravo ragazzo. Spero che tu possa lasciare stare”.

Ma ritorniamo alla cena del 27 gennaio: Trump, rassicurato da Comey circa l'assenza di un'indagine nei confronti dello stesso Presidente, avrebbe chiesto a Comey se avesse intenzione di rimanere ancora il direttore dell'Fbi. Una domanda che l'allora capo della Federal Bureau of Investigation prese sia come un avvertimento, quasi una minaccia, che si sarebbe concretizzata se non avesse seguito i consigli del suo Presidente, sia come un invito: “L'istinto mi ha detto che quel faccia a faccia, e il riferimento alla mia posizione, significavano che la cena era un tentativo di farmi richiedere di mantenere il mio lavoro e creare così un rapporto di patronato”.

Dichiarazioni pesanti, dunque, quelle di Comey, specialmente alla luce dello status di totale indipendenza dell'Fbi rispetto all'esecutivo, e che rischiano di aprire scenari scomodi per The Donald: all'orizzonte si prospetterebbe un'incriminazione per ostruzione alla giustizia, probabile preludio all'impeachment.

Claudio Canzone

Fonte foto: salon.com