Russiagate: l\'Fbi vuole sentire il genero di Trump, Jared Kushner

WASHINGTON, 20 MAGGIO - Secondo quanto riportato dalla Cnn, alcune conversazioni intercettate dagli 007 Usa durante la campagna presidenziale del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alcuni funzionari russi si vantarono di coltivare una solida relazione con l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn tanto da ipotizzare di servirsene per influenzare il tycoon e la sua squadra.

Queste conversazioni preoccuparono così tanto l'intelligence Usa che alcuni dei responsabili in seguito limitarono le informazioni da condividere con lo stesso Flynn. Intanto, l'ex direttore del'Fbi, licenziato da Donald Trump, ha accettato di essere ascoltato nel corso di un'audizione pubblica dalla commissione intelligence del Senato che sta indagando sul Russiagate. L'audizione sarà resa pubblica, ma deve ancora essere stabilita la data. I legali della Casa Bianca avrebbero iniziato nel frattempo a studiare le procedure di impeachment per essere pronti nel caso in cui Donald Trump dovesse essere messo in stato di accusa.Lo rivela la Cnn, citando fonti dell'amministrazione che comunque sottolineano come al momento questo scenario resti un'ipotesi remota. Nel corso dell'ultima settimana - riporta in particolare la Cnn - gli avvocati della Casa Bianca avrebbe consultato alcuni esperti in impeachment per raccogliere informazioni e mostrarsi preparati nel caso peggiore. Intanto, la stampa rivela che un alto funzionario della Casa Bianca molto vicino al presidente Donald Trump sarebbe coinvolto nelle indagini in corso sul Russiagate. Il caso sta oramai raggiungendo i più alti livelli del governo. Il Washington Post parla di un consigliere di alto livello alla Casa Bianca quale persona interessata dall'inchiesta sul Russiagate, citando fonti anonime informate.Una rivelazione, scrive ancora il giornale, che giunge mentre l'inchiesta sembra entrare in una fase particolarmente intensa, un'intensità che ci si aspetta aumenti ulteriormente nelle prossime settimane. Fonti sottolineano che l'accelerazione non implica una imminente virata su accuse penali o di altro tipo. Pare che l’FBI voglia sentire il genero di Donald Trump come persona di interesse in merito a questa situazione, Jared Kushner.La diffusione di queste rivelazioni da parte del Washington Post avviene pochi minuti dopo la partenza di Donald Trump per il suo primo viaggio all'estero che lo vedra lontano da Washington per nove giorni. "Comey licenziato per abbassare le pressioni su di me": queste sono le parole di Donald Trump pronunciate il 10 maggio incontrando nello Studio Ovale il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, e l'ambasciatore russo negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times citando un documento redatto dopo l'incontro. ''Mi trovavo sotto una forte pressione a causa della Russia'' avrebbe ammesso Trump, definendo Comey un ''pazzo, fuori di testa''.

