Russiagate: Manafort e lobby di ex politici Ue in favore dell\'Ucraina

MOSCA, 24 FEBBRAIO – Stando a quanto riferito dai procuratori USA, l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, avrebbe pagato ad un gruppo di ex alti politici europei oltre 2 milioni di euro per fare lobby in favore dell'allora presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovych sostenuto dalla Russia.

Secondo le accuse, depositate presso una Corte federale di Washington dal super procuratore per il Russiagate Robert Mueller, Manafort avrebbe invitato il cosiddetto Gruppo Hapsburg di ex politici europei a "prendere posizioni favorevoli verso l'Ucraina, anche tramite lavoro di lobbying sugli Stati Uniti".

Il gruppo, che ha operato dal 2012 al 2013, pare fosse gestito da un "ex cancelliere europeo”, che insieme ad altri membri del gruppo fece lobbying su parlamentari Usa e funzionari della Casa Bianca. Secondo l’accusa, sembrava “fornissero la loro valutazione indipendente delle azioni del governo dell'Ucraina, mentre in realtà erano lobbisti per l'Ucraina pagati".

Manafort, 68 anni, nell’ambito del Russiagate è stato accusato di riciclaggio di denaro, frode fiscale e frode bancaria, in relazione al lavoro che ha svolto dal 2006 al 2014 per Yanukovych. I media austriaci riportano che l'ex cancelliere europeo in questione era Alfred Gusenbauer, leader del Paese dal 2007 al 2008. Ma Gusenbauer, parlando all'Austria Press Agency (Apa) e alla radio pubblica austriaca, ha negato di aver svolto lavori di lobbying, aggiungendo: "Ho incontrato Manafort due volte penso...ma non avevo niente a che fare con le attività di Paul Manafort in Ucraina né con il Partito delle regioni di Yanukovych e con le sue attività negli Usa".

Yanukovych è stato presidente dell'Ucraina dal 2010 fino a quando è stato cacciato nel 2014 con rivolte popolari. A quel punto Manafort smise di lavorare per lui, tornando alla fine negli Stati Uniti, e nel 2016 si unì alla campagna elettorale di Trump per le presidenziali. Con l'aiuto di Manafort, il Partito delle regioni di Yanukovych vinse le elezioni parlamentari nel 2006 e nel 2010, battendo la rivale Yulia Tymoshenko alle presidenziali.

Luna Isabella

(foto da politicalgambler.com)