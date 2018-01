Ryanair, dal 15 gennaio al via le nuove regole: addio ai trolley gratuiti in cabina

ROMA, 12 GENNAIO - È rivoluzione Ryanair: dal 15 gennaio non sarà più possibile portare gratuitamente in cabina il classico trolley. Chi vorrà farlo, dovrà mettere mano al portafogli: ai passeggeri sarà infatti consentito di portare a bordo due bagagli a mano soltanto tramite l’acquisto del pacchetto Premium. Chi non acquisterà il pacchetto avrà comunque diritto alla sistemazione gratuita in stiva del proprio trolley, oltre a poter portare con sé un bagaglio a mano di modeste dimensioni, vale a dire una borsa o uno zaino.

L’imbarco gratuito in stiva del trolley avverrà direttamente al gate, senza la necessità dunque per i passeggeri di recarsi ai banchi del check-in. Il bagaglio a mano che i viaggiatori potranno portare a bordo dovrà invece rispettare le dimensioni di 35 x 20 x 20 cm, in modo da poter essere sistemato sotto il sedile davanti al passeggero.

Alla nuova politica di Ryanair si accompagna anche la previsione di sanzioni per i trasgressori: la mancata osservanza delle nuove regole comporterà il pagamento di una penale di 50 euro per articolo al gate d’imbarco.

Claudio Canzone

Fonte foto: art-news.it