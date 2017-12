Ryanair: Fratoianni (Sinistra Italiana ), governo si muova

ROMA, 13 DICEMBRE - "Se è vero quello che dice il ministro Calenda, e cioè che è indegno minacciare come stanno facendo i vertici di Ryanairi lavoratori che hanno intenzione di scioperare, allora il governo italiano si muova di conseguenza. Non si fermi ai pistolotti morali."

E' quanto ha affermato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana ed esponente di Liberi e Uguali, in relazione alle minacce che la compagnia ha effettuato nei confronti dei propri piloti, per socngiurare lo sciopero annunciato per giorno 15.

" Non è accettabile che i vertici di un'azienda europea - prosegue il leader di SI - usino nel terzo millennio parole e metodi degni dell'epoca vittoriana: gli si faccia capire che non è cosa. Con gli strumenti normativi esistenti, con l'azione della magistratura, e con atti forti del governo italiano. Noi porremo la questione nelle prossime ore in Parlamento".

Fratoianni conclude affermando che "forse è anche arrivato anche il momento di ridiscutere quei finanziamenti degli enti locali a favore di Ryanair in tanti aeroporti del nostro Paese. Devono capire che non si può lavorare gratis, e i diritti delle persone che lavorano devono essere rispettati. Sempre".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.confartigianato.it