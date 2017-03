Sabato 1 aprile: a Saronno, osteopatica per il sociale

SARONNO, 20 MARZO - Dopo il successo della prima edizione, tenuta il 2 aprile 2016, il CFTO Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico annesso all’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica con sede in piazzale Santuario 7 a Saronno, organizza la “II Giornata di Beneficenza al CFTO” che si terrà sabato 1 aprile, a partire dalle ore 08:30.

Nata su iniziativa dell'Associazione Studentesca AIMO, e realizzata dagli studenti tirocinanti osteopati, in collaborazione con il personale, i tutor osteopati e medici, e il Direttore del CFTO, Ferdinando Zucchi, la giornata è uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati.Con un'apertura straordinaria del Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico, sabato 1 aprile, previa prenotazione allo 02 96701013 si potrà effettuare una prima visita e ricevere un trattamento osteopatico, ed eventualmente prenotare anche altri due trattamenti osteopatici gratuiti.I partecipanti potranno lasciare una eventuale libera donazione a favore di un ente non profit cui verrà interamente devoluto il ricavato della giornata.FONDAZIONE CLS DI SARONNO: L' ENTE BENEFICIARIOQuest'anno, la realtà scelta dagli studenti come beneficiaria della raccolta fondi sarà la Fondazione Lavoro e Solidarietà CLS Onlus di Saronno; l'ente è uno tra i più significativi – per i molti ambiti di intervento - e attivi nell'offrire solidarietà e sostegno alle categorie più disagiate della società, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità psico-fisica.La scelta di devolvere il ricavato a questa realtà locale nasce da due riflessioni, come spiegano gli studenti dell'Accademia di Osteopatia di Saronno: "Sollecitare una maggior attenzione al tema della disabilità, ancora oggi spesso vissuto come un tabù. L' iniziativa vuole essere un invito al confronto aperto, all'accoglienza e al rispetto della dignità di tutti. Inoltre la fondazione con tutte le sue emanazioni è una importante realtà locale: ci piaceva l'idea di poter fare qualcosa per il territorio e la città di Saronno che accoglie la nostra Accademia e dove anche noi trascorriamo così tante ore delle nostre giornate".IL BABY PARKING PER AIUTARE I GENTORILa proposta si rivolge non soltanto agli adulti, ma anche ai bambini che, già in occasione della passata edizione della Giornata di Beneficenza al CFTO, hanno partecipato numerosi all'iniziativa; quest'anno, per aiutare i genitori e permettere anche a loro di concedersi un momento per sé facendo del bene, gli studenti dell'Accademia di Osteopatia hanno predisposto anche un servizio di Baby Parking all'interno degli spazi del CFTO.Per prenotare la propria visita, rivolgersi alla reception del Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico, oppure telefonare al numero 02 96701013 negli orari di apertura del CFTO (da Lunedì a Venerdì 09:15 – 13:00 e 14:30 – 19:00).