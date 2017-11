Sabato 25 Novembre la Festa dello Sport a Vicopisano (PI)

VICOPISANO, 23 NOVEMBRE - Terza edizione per la Festa dello sport a Vicopisano, sabato 25 novembre, alle 15.30 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con ingresso libero e gratuito.

"Un momento piacevole, pieno di entusiasmo e importante per celebrare tutte le discipline sportive che le associazioni del territorio - dice il Sindaco Juri Taglioli – Persone che portano avanti da tanti anni, con passione e impegno e con particolare attenzione ai più giovani ed alle persone con disabilità o difficoltà motorie o agli over 65, una vera “missione”: il diritto allo sport, a un'espressione così gratificante e bella per ognuno che deve essere garantito a tutti. Sono felice e orgoglioso di vedere, da sportivo, da padre e da Sindaco, che nel nostro territorio è davvero così".

"Quest'anno il Premio alla Carriera - spiega l'Assessore allo Sport e podista Andrea Taccola, ideatore della manifestazione - lo abbiamo assegnato a Elio Catola, di Uliveto Terme, classe 1935, campione italiano universitario a Roma nei 400 metri piani, componente della staffetta 4x400 alle Universiadi di Parigi. Nel 1960 ha partecipato alle Olimpiadi di Roma, giungendo quindi in semifinale e perdendo per poco l'accesso alla finale. Ma la sua carrierà è costellata di successi, sabato pomeriggio, al momento della consegna del riconoscimento, li elencherò tutti perché è un vero privilegio per noi avere un concittadino con così alti meriti sportivi.

“Due poi sono le menzioni speciali - prosegue l'Assessore Taccola - Una per Adolfo Reali, una vita dedicata al ciclismo, sempre vicino ai più grandi campioni e campionesse, come la nostra Fabiana Luperini, e una per Francesco Frassi, direttore sportivo con ottimi risultati sia a livello nazionale che internazionale. Un riconoscimento speciale non potrà mancare per il sangiovannese Valerio Terreni, che anche quest'anno è riuscito a sorprenderci diventando campione italiano master di decathlon per il terzo anno consecutivo e ottenendo il quinto posto ai campionati europei di decathlon outdoor, in Danimarca".

"Premieremo inoltre la Federazione Strongest Man di Lugnano – continua l'assessore Taccola - Anche quest'anno ha organizzato, il 18 novembre scorso e con grande successo, la finale del Campionato italiano Strongman al Palasport Vladislovic' di Vicopisano. Ed ancora Fabio Cei, che ha ottenuto il primo posto di categoria nella maratona internazionale a Cuba oltre a molte giovani promesse sportive del territorio, nelle arti marziali come nel ciclismo, nella pallacanestro ecc...”.

“Lo sport nella sua accezione più pura, come praticato dalle nostre associazioni, è molto educativo per i più piccoli – conclude Taccola - Li fa crescere armoniosamente e nel rispetto di valori importanti come lealtà, capacità di mettersi alla prova e spirito di squadra. Da podista posso anche dire che fare sport nel nostro territorio è assai gratificante anche dal punto di vista pesaggistico per la varietà degli scenari, naturali, storici e architettonici che ci troviamo davanti. Infatti molti turisti, anche stranieri, vengono qui proprio per questa ragione, per pedalare o correre tra le nostre bellezze".

Ecco l'elenco dei premiati, atleti, atlete e associazioni: Elio Catola, Adolfo Reali, Francesco Frassi , Valerio Terreni (decathlon Master), Clara Fondelli, Edoardo Fortunato Prisco, Gabriele Fondelli, di Coltano Grube, Danilo Bartoli e Flippo Cecchi, del San Miniato, Alessio e Matteo Anguillesi della Butese (ciclismo) Fabio Cei (atletica leggera), Federazione Italiana Strongest Man, rappresentata da Andrea Legnaioli, presidente, Francesco Gioia, terzo classificato ai Campionati Italiani 2017, Marco Guidi, vincitore di Ironman Lugnano 2017, Associazione Jiayou Asd: Alessandro Marchetti, Caterina Marchetti, Mario Francesco Pio Iembo, Simone Foschi, Stella Foschi, Sara Foschi, Anita Ragusa, ASD Pallacanestro Vicopisano: Alessio Avolio, Sofia Bandecchi, Davide Fiore, Edoardo Gabellini, Gioele Laversa, Sebastian Ragonesi, Nico Romanini, Riccardo Romano (minibasket), USD Urbino Taccola, Atletica Cascina, ASD Kick Boxing, Polisportiva Lugnanese, Futura Enrico Ghezzani, San Frediano ASD calcio femminile, AC Uliveto, Podistica Ulivetese, Palestra Virtus, TBF-Training Bike Fashion e Amici del Tennis. (SC)