Sacchetti biodegrabili: secondo Adoc un rincaro di sei euro annui sulla spesa degli italiani

ROMA, 3 GENNAIO- Dal primo gennaio è obbligatorio utilizzare sacchetti biodegradabili e compostabili per l’acquisto di prodotti alimentari sfusi come frutta e verdura. Il prezzo medio è pari a 3 centesimi di euro a sacchetto. Secondo l’Associazione Difesa Orientamento Consumatori vi sarà una maggiorazione del prezzo della spesa di sei euro annui. Prezzo che potrebbe aumentare per una famiglia composta da due adulti con bambini, a causa del numero maggiore di prodotti acquistati. Tuttavia non si dovrebbe andare oltre ai 15 euro annui.

“Un rincaro contenuto ma che poteva essere evitato se il Governo avesse previsto alternative, ecologiche e sostenibili, ai nuovi sacchetti biodegradabili. I nuovi sacchetti, difatti, non si potranno riutilizzare per altri acquisti né si potranno utilizzare sacchetti propri, o di carta, per l’acquisto dei prodotti alimentari sfusi” così ha dichiarato Roberto Tascini presidente dell’Adoc e ha inoltre invitato tutti i consumatori a segnalare eventuali anomalie e fenomeni speculativi sui costi dei sacchetti augurandosi che le sanzioni previste siano elevate e messe in atto con la massima prontezza.

Tuttavia secondo un sondaggio, ad opera di Adoc stessa, il 65% dei consumatori intervistati si trova concorde con la scelta di introdurre i sacchetti biodegradabili. Perché come ha commentato Tascini “i cittadini premiano sempre di più gli interventi legati alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente, anche se questi vanno ad incidere sulle loro tasche, il prezzo non è più la sola e unica componente da tenere in considerazione” – in quanto conclude Tascini- “la ricerca di una maggiore qualità del prodotto/servizio offerto, il rispetto dell’ambiente e delle politiche di sostenibilità sono ormai fattori chiave nelle scelte dei consumatori”.

Federica Fusco

