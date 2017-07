Saint Nazaire: per Le Monde Francia pronta a nazionalizzare i cantieri Stx

PARIGI, 27 LUGLIO – Le Monde, uno dei principali quotidiani francesi, ha pubblicato sul proprio sito internet una anticipazione sul futuro dei cantieri Stx di Saint-Naizaire: “Lo stato ha deciso di nazionalizzare i cantieri, piuttosto che affidarne le chiavi al gruppo italiano Fincantieri, ritenuto problematico”.

Ad ufficializzare l’operazione dovrebbe essere il ministro dell’Economia Bruno Le Maire, il quale ha già fissato una conferenza stampa a Bercy per le 15 di oggi.

Lo Stato francese è già titolare del 33% delle azioni di Stx, ed eserciterà dunque il proprio diritto di prelazione sulla restante parte del capitale. Si tratta della prima decisione di politica industriale dell’esecutivo Macron, in stridente contrasto con la campagna di privatizzazioni promessa in periodo elettorale.

L’obiettivo, secondo quanto dichiarato da una fonte al Le Monde, sarebbe di guadagnare tempo: la Francia non sembrerebbe gradire l’acquisizione di Saint-Nazaire da parte di Fincantieri, già numero uno della costruzione navale in Europa, ed avrebbe dunque deciso di impedirla “con le maniere forti”, dopo aver fallito in altro modo.

L’Eliseo vorrebbe rinegoziare i termini dell’affare, in seguito al rifiuto da parte degli italiani di procedere ad una divisione del capitale alla pari, con attribuzione poteri di nomina del presidente e del direttore generale a Fincantieri.

Oltralpe, una tale presa di potere italiana, unita a preoccupazioni per gli oltre 7000 impiegati francesi, ha generato infatti una notevole inquietudine intorno all’operazione di acquisizione. Se a ciò si aggiunge anche la rilevanza che i cantieri in questione hanno nell’ambito della costruzione delle navi militari, ben si comprendono allora i timori di Parigi.

E intanto, sebbene non ancora confermata, la notizia di Le Monde ha comunque già prodotto i suoi primi effetti. Il titolo Fincantieri, che in mattinata si era parzialmente risollevato, è crollato a 0,92 euro perdendo il 3,55%.

